Kralendijk – In opdracht van Directie Sanctietoepassing en Jeugd zijn de Dienst Justitiële Inrichtingen, Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) en het Maatschap Antillen op 1 februari in 2020 een tweejarig project aangegaan om forensische zorgplaatsen te realiseren in de JICN.

De behoefte aan een goede forensische afdeling binnen de JICN is groot. Het bieden van gespecialiseerde zorg voor gedetineerden met een gedragsstoornis of een verslaving was nog niet beschikbaar in Caribisch Nederland. Door de krachten te bundelen voorziet dit projectplan in de behandeling van gedetineerden die al binnen de JICN zijn gehuisvest. Binnen een speciaal ingerichte afdeling worden JICN medewerkers opgeleid tot zorg- en behandel inrichtingswerkers. Zij krijgen ondersteuning van twee psychologen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de gedetineerden. Samen met twee activiteitenbegeleiders gaan zij de forensische afdeling vorm geven. Gedetineerden voor deze afdeling worden geselecteerd door gedragsdeskundigen van Detentie en Re-integratie.



Met de start van dit projectplan kan hulp geboden worden die nodig is voor de gedetineerden. Het voorziet in een behoefte die sterk leeft binnen de JICN. De juiste zorg voor iedere gedetineerde. Ook voor de mobiliteit binnen de JICN is dit een stap vooruit. JICN medewerkers krijgen een extra mogelijkheid om zich te ontwikkelen in hun carrière. Op maandag 3 februari is er stilgestaan bij dit heugelijke feit.