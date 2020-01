69 Gedeeld

Toekomstige studenten op bezoek bij de ICT afdeling van RCN

Op donderdag 23 januari vond de jaarlijkse meeloopdag bij MBO Bonaire plaats. Vierdejaars leerlingen van het VMBO en de MAVO waren uitgenodigd een kijkje te nemen bij de verschillende opleidingen.

De leerlingen kregen informatie over wat ze kunnen verwachten tijdens een studie op het MBO. Om een goed beeld te krijgen, gingen de handen meteen uit de mouwen. Leerlingen konden koken, lassen, tegelen, schakelaars maken, administratie bijwerken en nog veel meer. Liset de Keijzer, directeur MBO Bonaire, kijkt positief terug op de praktijkgerichte ochtend: “geweldig om te zien hoe MBO studenten dingen uitleggen aan MAVO en VMBO leerlingen. Beide kanten waren zichtbaar enthousiast!”

Ook werd er aandacht besteed aan de toekomstmogelijkheden na het behalen van een diploma. Zo bezochten leerlingen die geïnteresseerd zijn in een ICT opleiding, de Shared Service Organisatie van RCN. Daar zagen ze in de praktijk hoe een afdeling ICT werkt. De geïnteresseerden in Sport & Bewegen werden ontvangen bij Jong Bonaire, waar ze een rondleiding kregen en verschillende activiteiten in de sportzaal deden. Leerlingen met belangstelling voor media brachten een bezoekje aan BYOF en geïnteresseerden in toerisme liepen met TCB mee op de cruisemarkt. Alle leerlingen maakten zo kennis met hun potentieel toekomstige werkveld.

De docenten van MBO Bonaire zien de leerlingen graag volgend schooljaar bij hen in schoolbanken. Hulp nodig bij jouw studiekeuze? MBO Bonaire denkt graag met je mee! Kijk op mbobonaire.com voor meer informatie of bel 715 7721 voor een afspraak.