Advocaat Ali Moeniralam is donderdag 16 januari overleden. Hij was een gespecialiseerde strafrecht advocaat en was vroeger vaak op Bonaire om in strafzaken te pleiten. Moeni, zoals hij ook wel genoemd werd, kwam al in de jaren ’50 en’60 naar Bonaire in verband met zijn politieke activiteiten op Curaçao.

In de jaren ’70 was hij een van de weinige Curaçaose advocaten die ook naar Bonaire kwamen om verdachten te verdedigen.

Èxtra had een aangenaam gesprek met Moeniralam tijdens een strafzaak in september 2015, net voor zijn 90ste verjaardag. Hij zei altijd van Bonaire te houden. Het was zijn laatste werkbezoek aan het eiland.

Aliam (Ali) Moenieralam stond op Bonaire bekend als een amabele persoon, met veel charisma. Zijn manier van verdedigen was uniek. Met de wet in de hand, speelde hij ook op het gevoel, de harten van mensen. Serieus wanneer dat moest, maar vaak ook met gevoel voor humor.

Zeker de moeite van het vermelden waard is, het feit dat Moeniralam de eerste advocaat was die verdachte Andy ‘Kabes’ Melaan verdedigde in de beroemde Spelonkzaak en toen al zei dat Melaan onschuldig was en dat de verkeerde man werd vervolgd.

Hij zou enkele jaren later gelijk krijgen toen een andere bekende strafpleiter, Geert-Jan Knoops bewees dat het hier ging om een gerechtelijke dwaling. Melaan kreeg kwijtschelding van zijn straf, nadat hij jaren vast had gezeten.