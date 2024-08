Sport & Vrije tijd Bonaire grijpt naast medailles tijdens PWA foil slalom in Fuerteventura Hans Hofstra 05-08-2024 - 3 minuten leestijd

Bobbi-Lynn de Jong in actie tijdens de PWA in Fuerteventura. Foto: PWA / John Carter

SOTAVENTO – Amado Vrieswijk en Bobbi-Lynn de Jong zijn niet in de prijzen gevallen op het onderdeel foil slalom in Fuerteventura. Vrieswijk werd vorig jaar nog tweede op het wereldkampioenschap, maar kwam afgelopen week niet verder dan de zesde plaats.

Het onderdeel foil slalom lijkt op het Olympische onderdeel IQ foil. Bij beide onderdelen komen de surfers door middel van een foil boven het water te staan. Bij de PWA-wedstrijden mogen de surfers hun eigen merk kiezen. Ook worden er alleen halvewindse rakken gevaren.

Ook al viel de Jong niet in de prijzen, haar resultaat is wel degelijk goed te noemen. De windsurfster is 14 jaar, maar werd in Fuerteventura zevende. Zij had als beste resultaat in één van de heats een vierde en vijfde plaats.

Amado Vrieswijk werd zesde. Hij zeilde in een aantal eliminaties uitstekend. Maar ook werd hij vier keer negende, waardoor Vrieswijk veel punten scoorde. Later dit seizoen zal Vrieswijk sterk terug moeten komen om ook dit jaar een medaille terug te nemen naar Bonaire.

Slalom X

Het onderdeel Slalom X is afgelopen week afgerond. Ondanks een prachtige bronzen medaille in Fuerteventura, wisten de Bonairiaanse zeilers geen medaille te pakken op het wereldkampioenschap. De Foil Slalom en freestyle surfers zullen voor het eerst op 27 september weer op het water verschijnen. In het Duitse Sylt zullen zij de volgende wedstrijden op de PWA gaan zeilen.

WK-tussenstand Bonairiaanse windsurfers dames Naam Onderdeel Positie Wereldranglijst Bobbi-Lynn de Jong Foil Slalom Dames 7

WK-tussenstand Bonairiaanse windsurfers heren Naam Onderdeel Positie wereldranglijst Amado Vrieswijk Foil Slalom Mannen 6 Amado Vrieswijk Freestyle Mannen 9 Youp Schmit Freestyle Mannen 6 Kiri Thode Freestyle Mannen 13 Nigel Hart Freestyle Mannen 25

Bekijk hier meer sportnieuws

16