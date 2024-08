Sport & Vrije tijd Taty Frans excelleert en pakt brons op World Cup in Fuerteventura Hans Hofstra 03-08-2024 - 2 minuten leestijd

Taty Frans pakt een bronzen medaille tijdens de World Cup in Fuerteventura. Foto: PWA / John Carter

SOTAVENTO – De Bonairiaanse windsurfer Taty Frans heeft een bronzen medaille meegenomen tijdens de World Cup windsurfen Slalom X in Fuerteventura. Frans was vanaf eliminatie 1 scherp en haalde meerdere keren de finale. In het wereldkampioenschap eindigde hij op een vijfde positie.

Dat Frans de competitie dit jaar serieus wilde benaderen bleek wel in het voorseizoen. Ondanks zijn 40-jarige leeftijd is hij nog vaak in de gym te vinden om fit te blijven. Zijn aanpak blijkt succes te hebben. In Fuerteventura surfde hij vrijwel bij elke eliminatie voorin het veld mee.

Taty Frans (rechts) pakt een bronzen medaille in Fuerteventura. Foto: PWA / John Carter

Slalom X wordt dit seizoen voor het eerst gedaan. De deelnemers moeten onder andere over een grote lijn op het water heen springen. Frans kwam door zijn derde plek in het wereldkampioenschap Slalom X op de vijfde positie terecht.

Bobbi-Lynn de Jong springt tussen een aantal gevallen windsurfsters door. Foto: PWA / John Carter

Beste prestatie de Jong

Ook Amado Vrieswijk (8) en Bobbi-Lynn de Jong (8) deden uitstekend mee in de top van het klassement in Fuerteventura. Voor de 14-jarige de Jong was het haar beste prestatie in haar nog jonge carrière. Vrieswijk werd met zijn prestatie ook achtste in het wereldkampioenschap. De Jong werd negende.

