Interview Terug naar Bonaire: Naidy Cicilia-Marchena’s inspirerende reis van veerkracht en succes Hans Hofstra 01-08-2024 - 4 minuten leestijd

KRALENDIJK – In onze rubriek ‘Terug naar Bonaire’ volgen wij Bonairiaanse personen die opgegroeid zijn op Bonaire, in het buitenland hebben gewerkt of gestudeerd, maar daarna weer terugkomen. In de achtste serie spraken wij met Naidy Cicilia-Marchena. Zij kende uitdagende omstandigheden in haar jeugd. Tegenwoordig heeft zij een succesvolle baan in het ziekenhuis Fundashon Mariadal. Heb jij, of ken jij ook iemand met een bijzonder verhaal? Tip de redactie.

Opgegroeid in Antriol, Bonaire, in een gezin van zes, was Naidy Cicilia-Marchena’s jeugd niet altijd gemakkelijk. Haar moeder, Ida Cicilia, was een kinderjuf die haar vier kinderen grotendeels alleen opvoedde. ,,Mijn moeder was een diehard”, aldus dochter Cicilia-Marchena die met veel trots terugkijkt op haar jonge jaren thuis. ,,Het was voor haar altijd bikkelen met haar vier kinderen. En later ook voor haar kleinkinderen. Daar heb ik veel respect voor. Ze had het niet makkelijk. Ondanks de beperkte middelen, heeft ze altijd haar best gedaan voor ons,” herinnert Cicilia-Marchena die zelf nog geen kinderen heeft zich.

Op veertienjarige leeftijd besloot de familie te verhuizen naar Nederland. ,,Ja, eigenlijk was dit vanwege een gezondheidskwestie in ons gezin”, aldus Cicilia-Marchena. ,,Daarnaast vond mijn moeder ook dat het beter voor onze carrière zou zijn om te verhuizen.”

Cicilia-Marchena woonde tot haar veertiende op Bonaire.

Verschillende banen

Zodoende verhuisde het hele gezin naar Nederland. En dat was niet makkelijk. Alle kinderen moesten wennen aan de veranderingen. In Nederland bouwde Cicilia-Marchena gestaag aan haar carrière. Na haar middelbare school, behaalde ze verschillende diploma’s en certificaten op MBO- en HBO niveau. Na haar studie werkte onder andere bij Postbank en de gemeente Den Haag en Rotterdam. Ook bekleedde zij diverse functies, waaronder maatschappelijk werker en jobcoach. ,,Ik heb veel daar gedaan en ondernomen. Dat komt omdat ik altijd hield van werken,” aldus Cicilia-Marchena.

In 2021 besloot Cicilia-Marchena terug te keren naar Bonaire. Ze solliciteerde als maatschappelijk werkster bij het ziekenhuis Fundashon Mariadal. Hier hadden ze blijkbaar ook opgemerkt dat Cicilia-Marchena een harde werkster is. Haar sollicitatie verliep succesvol. Cicilia-Marchena kon al snel beginnen. ,,Ik werd aangenomen en toen begon mijn carrière hier op het eiland. Sinds die tijd werk ik in het ziekenhuis,” vertelt ze trots. Het werd een emotionele tijd. Dit kwam vooral omdat haar moeder, die veel voor haar had gedaan in haar jonge jeugd in 2022 overleed op Bonaire. Haar moeder was op vakantie op Bonaire, maar kon door medische redenen niet terugkeren naar Nederland.”

Cicilia-Marchena speelt softbal op Bonaire en Curaçao.

Fundashon Mariadal

In het ziekenhuis heeft Cicilia-Marchena een dankbare functie gekregen. Met de ervaring die zij heeft opgedaan, kan zij iets betekenen voor Bonaire. ,,Ik zit bijvoorbeeld bij overleggen die gaan over de palliatieve fases van patiënten in het ziekenhuis. Dit is heftig, maar wel dankbaar werk. Ik ben dankbaar voor het werk wat ik mag doen bij Fundashon Mariadal,” vertelt ze.

Voor Cicilia-Marchena is de overgang van Nederland naar Bonaire, ondanks het verlies van haar moeder, erg succesvol geweest. Niet alleen maatschappelijk, maar ook privé. Zo trouwde ze op Bonaire. In Nederland zat zij in een softbalteam en beoefende ze daar ook fastpitch. Op Bonaire zette ze haar sporten voort. Hier speelt zijn onder andere in een team op Curaçao en Bonaire. Cicilia-Marchena is ondanks haar ervaringen die ze heeft opgedaan in Nederland, blij met de terugkeer naar Bonaire. Ze benadrukt de kansen die Bonaire biedt voor carrièremakers en het gevoel van thuiskomen dat het eiland haar geeft. ,,Ik voel me nog steeds op vakantie,” lacht ze. ,,Maar ik geloof dat met de juiste vaardigheden, motivatie en doorzettingsvermogen, iedereen een succesvol leven op Bonaire kan opbouwen.

Lees hier meer over de serie ‘Terug naar Bonaire’

22