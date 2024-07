Gezondheidszorg Bonaire Trolley neemt ouderen mee op tour Redactie 30-07-2024 - 1 minuten leestijd

De ouderen genoten van de aandacht en het uitje. Foto: TCB

KRALENDIJK – Afgelopen donderdag heeft Tourism Corporation Bonaire (TCB), in samenwerking met Jack Tours, een tour verzorgd in de binnenstad voor de cliënten van Kas di Mimina en Kas di Kuido als onderdeel van hun programma voor de maand juli, met als thema “Turista riba mi isla – Toerist op mijn eigen eiland”.

De tour was in de ’trolley’ van Jack Tours, die volledig is beschilderd met de TCB-branding: It’s in our nature. De Bonaire Trolley heeft de ouderen opgehaald bij Kas di Mimina en Kas di Kuido en ze meegenomen voor een rit van een uur door het centrum van Kralendijk, met een stop om tussendoor iets te eten. Na afloop van de tour werden ze weer afgezet bij de twee verschillende locaties.

Teruggeven

Volgens de TCB was de tour een geweldige kans om iets terug te geven aan de gemeenschap en de mensen te eren die hebben geholpen onze tradities door te geven en ons erfgoed te behouden. “Graag wil TCB alle mensen van harte bedanken die hun leven wijden aan de zorg voor ouderen en die ervoor zorgen dat zij ook van het eiland kunnen genieten vanuit het perspectief van een toerist”, aldus TCB.



