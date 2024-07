Politie & Justitie Twee verdachten gearresteerd na afpersing bij pinautomaat Redactie 27-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op donderdag 25 juli vond kort voor middernacht een afpersing plaats bij een pinautomaat aan de Boulevard Miguel Pourier in Rincon. Een man werd onder dreiging met wat leek op een vuurwapen gedwongen geld op te nemen door een verdachte, die daarna in een voertuig stapte en wegreed. Dit meldt de politie in een persbericht van vrijdag.

Het slachtoffer en enkele getuigen waarschuwden direct de politie en gaven een gedetailleerde beschrijving van de verdachte en het voertuig. Dankzij deze informatie kon de politie het voertuig snel opsporen, wat leidde tot de arrestatie van twee mannen van 23 en 24 jaar oud.

De politie onderzoekt de zaak verder.

242