Gezondheidszorg 1500 Zorgprofessionals opgeleid in de Caribische regio Redakshon 18-07-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Maar liefst 1500 zorgprofessionals zijn succesvol opgeleid in de Caribische regio dankzij een samenwerking tussen Amstel Academie, Dutch Caribbean Hospital Alliance (DCHA) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Deze prestatie markeert volgens betrokkenen een belangrijke mijlpaal in de verbetering van de zorgkwaliteit op de eilanden. Daarnaast hebben de ziekenhuisopleiders diverse toekomstplannen geformuleerd om de samenwerking duurzaam te maken.

Sinds 2021 hebben opleiders van ziekenhuizen en medische centra op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Saba hun krachten gebundeld. Dankzij subsidies van het Ministerie van VWS en de samenwerking met Amstel Academie en DCHA, is geavanceerde zorgopleiding mogelijk geworden.

Dit fonds was specifiek gereserveerd voor opleidingen in acute zorg, zodat de eilanden beter voorbereid zijn op crisissituaties, zoals een pandemie. Het project, bekend als Caribbean Health Academy (CARIBHA), heeft 1500 zorgprofessionals opgeleid in klinisch redeneren en gespecialiseerde verpleegkunde, waaronder spoedeisende hulp, IC, CCU, diabetes en anesthesie.

De succesvolle samenwerking tussen de ziekenhuisopleiders in de CAS-BES-regio heeft geleid tot een fysieke bijeenkomst om de huidige samenwerking te evalueren, successen te vieren en te praten over toekomstige samenwerkingen.

Fundashon Mariadal Bonaire (FM) stelde haar ziekenhuis ter beschikking voor deze bijeenkomst, en Horacio Oduber Hospital Aruba (HOH) was verantwoordelijk voor de organisatie van de intensieve sessies.

Gedurende twee dagen hield Amstel Academie evaluatie- en inspiratiesessies, gevolgd door een strategische en visiesessie georganiseerd door HOH. Gezamenlijk hebben de opleiders de opleidingsbehoeften voor de komende jaren geëvalueerd om kostenbesparende cursussen te verkrijgen en de verbinding tussen de eilanden te behouden. Daarnaast gaven de opleiders presentaties over onderwijsontwikkelingen op hun eilanden om anderen te inspireren.

62