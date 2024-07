Nieuws van Bonaire Spannende nieuwe museumgame van BONAI Redactie 03-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het Bonaire Archeologisch Instituut (BONAI) heeft een outdoor museumgame “De Spion van Maraka” laten ontwikkelen. Dit spel biedt bezoekers van het openluchtmuseum Tanki Maraka de kans om de geschiedenis van Bonaire tijdens de Tweede Wereldoorlog te verkennen. De officiële lancering vindt aanstaande vrijdag 5 juli om 16.00uur plaats bij het openluchtmuseum Tanki Maraka op de weg naar Rincon.

In “De Spion van Maraka” worden spelers meegenomen naar het Bonaire van de Tweede Wereldoorlog. Deelnemers kruipen in de huid van Inspecteur Haviser en krijgen de opdracht om het kamp Tanki Maraka te onderzoeken en het eiland te verdedigen tegen vijandelijke krachten. Tijdens het spel verkennen spelers het openluchtmuseum, volgen zij aanwijzingen, lossen zij puzzels op en voeren zij geheime missies uit in een spannende race tegen de klok. Deze game combineert geschiedenis, avontuur en teambuilding, en is geschikt voor alle leeftijden.

Het Bonaire Archeologisch Instituut (BONAI) is toegewijd aan het onderzoek, de conservering en de educatie van het archeologische erfgoed van Bonaire. Hun missie is om het rijke culturele verleden van het eiland toegankelijk en begrijpelijk te maken voor zowel inwoners als bezoekers, met bijzondere aandacht voor de jeugd door middel van educatieve en interactieve programma’s.