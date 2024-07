Economie Rijksoverheid zet dikke streep door Starlink internet Caribisch Nederland Redactie 02-07-2024 - 1 minuten leestijd

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft vastgesteld dat er Starlink-satellietschotels in gebruik zijn in Caribisch Nederland. Daarbij is opgemerkt dat Starlink op dit moment geen concessie heeft voor het aanbieden van internetdiensten op grond van de Wet telecommunicatievoorzieningen BES.

“Het hebben van een dergelijke schotel is niet verboden, maar het is niet toegestaan om internetdiensten van Starlink af te nemen zolang Starlink geen concessie heeft” zegt de inspectie.

Gestopt

Starlink heeft de gebruikers in Caribisch Nederland inmiddels zelf geïnformeerd over het ongeautoriseerde gebruik van de Starlink-apparatuur en de overtreding van de gebruikersvoorwaarden. Dit betekent dat de internetdienst door Starlink wordt gestopt.