Economie Consumentenwinkel Bonaire ziet sterke prijsschommelingen van maand tot maand Redactie 01-07-2024 - 3 minuten leestijd

KRALENDIJK- De Fudashon Tienda di Konsumidó Boneiru (FTPKB) ziet relatief sterke prijsschommelingen van maand tot maand.

Het gaat daarbij niet altijd alleen maar om sterke stijgingen, maar soms ook om sterke dalingen. Dat blijkt uit een nadere analyse van de gegevens over de maand mei.

Volgens FTPKB zijn in mei de prijzen van dranken gelijk gebleven. Bij andere producten uit de basismand, zoals babyspullen, beleg, dierenvoeding en meel/granen was er sprake van een stijging tot 9%. Grote stijgers waren groente, fruit, oliën/margarines en vlees/vis met verhogingen tot wel 26%. Aan de andere kant viel er een daling van tussen de 10 en 36% te zien voor schoonmaakmiddelen, soep en suiker.

Volgens FTPKB zijn de hoge prijzen van versproducten zoals groenten, fruit, vlees en vis op Bonaire te wijten aan meerdere factoren: importafhankelijkheid, lange en kwetsbare aanvoerlijnen, kosten voor de koud of bevroren voedsel, schaarste en seizoensinvloeden, en de kleinschaligheid van de markt.

“Bonaire is sterk afhankelijk van geïmporteerde versproducten door het beperkte lokale aanbod, wat de prijzen opdrijft door transport- en vrachtkosten. Versproducten moeten over lange afstanden worden aangevoerd, vaak via meerdere tussenstations, waardoor de aanvoerlijnen langdurig en kwetsbaar zijn voor vertragingen en kwaliteitsverlies. Om versproducten goed te houden, zijn dure gekoelde opslagfaciliteiten en gekoeld transport nodig”, aldus FTPKB. De kosten van dit alles worden doorberekend. Bij versproducten zoals vis en bepaalde groenten is er bij momenten ook sprake van schaarste en sterke seizoensinvloeden op het aanbod, wat de prijzen doet fluctueren. Daarnaast bemoeilijkt de zeer kleine lokale markt op de eilanden voordelige bulkaankopen en groothandelsvoordelen.

Suggesties

De consumentenwinkel geeft ook een aantal suggesties om te komen tot lagere prijzen, zoals het stimuleren van lokale productie, regionale samenwerking, het verbeteren van logistieke ketens, kwalitatief goedkopere import, belastingvrijstellingen en subsidies, en innovatie en duurzaamheid.

“Door meer te investeren in lokale land- en tuinbouw, visteelt en kleinschalige veeteelt kan de importafhankelijkheid afnemen. Samenwerking tussen de eilanden en collectieve inkoop bij regionale leveranciers kan meer schaalgrootte bereiken. Investeringen in efficiëntere koel- en vriestransportfaciliteiten en kortere, robuustere aanvoerlijnen kunnen verliezen en kosten beperken” meent FTPKB.

Ook denkt de consumentenwinkel dat importeurs kunnen gebruik maken van goedkopere en kwalitatieve import routes of importeren van dichtbij zijnde bronnen die kwalitatieve producten leveren.

Overheid

Daarnaast kan de overheid naar de mening van FTPKB helpen de prijzen te drukken door versproducten vrij te stellen van invoerbelastingen of de kosten voor bijvoorbeeld gekoeld transport te subsidiëren.