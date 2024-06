Economie Grootschalige verwerking van plastic afval binnenkort ook van start op Bonaire Redactie 28-06-2024 - 2 minuten leestijd

In de plasticsmelterij worden plastic afval verwerkt tot onder meer bouwmateriaal. Foto: Fuse

KRALENDIJK – De partners van FUSE Caribbean uit Curaçao zullen ook op Bonaire gaan starten met het grootschalig verwerken van plastic afval onder de noemer FUSE Bonaire.

Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met Selibon, Kooyman, Bon Recycling, de HR Groep en Openbaar Lichaam Bonaire (OLB).

Na een succesvolle start op Curaçao, waar FUSE Caribbean al ruim een jaar actief is, wordt nu ook op Bonaire lokaal plastic afval omgezet in duurzame bouwmaterialen. In Curaçao is al meer dan 56.500 kilo plastic afval verwerkt door FUSE.

Op Bonaire werkt FUSE Caribbean samen met Selibon, die al 13.000 m³ plastic afval apart heeft ingezameld. De FUSE Kitchen op Bonaire wordt momenteel klaargemaakt om dit afval te verwerken. De bouwmaterialen die hieruit voortkomen zullen verkocht worden bij Kooyman op Bonaire.

Bon Recycling biedt faciliteiten voor de FUSE Kitchen en de benodigde machines. De HR Groep versnelt het proces met hun team van technisch specialisten, wat werkgelegenheid creëert en bijdraagt aan educatie en innovatie.

FUSE Bonaire bevordert een circulaire economie door plastic afval om te zetten in waardevolle grondstoffen. Dit initiatief helpt bij een schoner Bonaire, creëert werkgelegenheid en verbetert de levenskwaliteit, en beschermt Bonaire’s unieke identiteit als Blue Destination.

Afvalscheiding

FUSE Caribbean roept inwoners en bedrijven op om actief deel te nemen aan afvalscheiding en clean-ups om de impact van plastic op de natuur te minimaliseren.