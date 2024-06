Evenementen Kindershow van Dance & More Bonaire op Tera Cora Ranch Redactie 16-06-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Dance & More Bonaire organiseert in samenwerking met Tera Cora Ranch een bijzondere eindshow voor 70 kinderen. Op zaterdag 29 juni 2024 opent Tera Cora Ranch om 18.00 uur haar deuren voor een unieke voorstelling: ‘INTO ANOTHER GALAXY (Dance Show in Space)’. Deze show, speciaal geschreven voor de kinderen, belooft een leuke avond vol zang, dans, drama en turnen te worden.

Het doel van deze avond is om de kinderen een onvergetelijke ervaring te bieden en hen trots te maken op wat ze bereikt hebben. Dance & More Bonaire stimuleert de kinderen om hun talenten te laten zien en biedt hen een podium om zelfvertrouwen, plezier en saamhorigheid te ervaren.

Tera Cora Ranch wordt speciaal voor deze gelegenheid omgetoverd zodat niet alleen de kinderen, maar ook het publiek, de magie van ‘Into Another Galaxy’ kunnen voelen. Deze show is extra bijzonder omdat Dance & More Bonaire dit jaar haar 10-jarig jubileum viert. De organisatie is trots op de diverse activiteiten die zij op Bonaire aanbiedt, niet alleen voor hun leden, maar ook op scholen, crèches en naschoolse opvang.

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de dansstudio van Dance & More Bonaire (Kaya Neerlandia 21C, achter Budget Marine) en Restaurant RUMBA Cafe in Kralendijk.