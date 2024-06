Gezondheidszorg Nieuw programma voor gewichtsverlies en gezond leven gelanceerd op Bonaire Redactie 15-06-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Verschillende zorgorganisaties op Bonaire werken samen om een speciaal programma aan te bieden voor mensen met overgewicht of obesitas. Dit programma heet de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) en duurt twee jaar. Het helpt mensen om gezonder te leven en zich fitter te voelen.

Het programma wordt uitgevoerd door leefstijlcoaches van Fysio di Bario en Gezondheidscentrum Bon Bida Bonaire. De coaches helpen deelnemers niet alleen om gewicht te verliezen, maar ook om een gezonde leefstijl aan te leren en vol te houden. Ze maken voor elke deelnemer een persoonlijk plan dat bij hun situatie past.

Huisartsen op Bonaire spelen een belangrijke rol in dit programma. De praktijkondersteuners van de huisartsenpraktijken hebben begin juni een training gehad. In deze training leerden zij hoe ze mensen met overgewicht of obesitas kunnen motiveren en ondersteunen. De training werd gegeven door JOGG, samen met de uitvoerders van de GLI, en de deelnemers kregen een certificaat.

In de afgelopen jaren is het programma op Bonaire getest met een pilot. Op basis van de ervaringen uit deze pilot zijn er aanpassingen gedaan om het programma beter geschikt te maken voor de mensen op Bonaire.