Evenementen Bijzonder evenement biedt inzicht in Afro-Caribische familiestructuren: E yu sin doló Redactie 15-06-2024 - 1 minuten leestijd

Terborg zal ook spreken over haar eigen, persoonlijke ervaringen. Foto: Coco Olakunle

KRALENDIJK – Op zaterdag 22 juni 2024 vindt in het Corallium Hotel een bijzonder evenement plaats, waarbij de Afro-Caribische familiestructuren en het concept ‘Yu sin doló’ (kind zonder pijn, red.) centraal staan.

Het evenement biedt diepgaand inzicht in een unieke vorm van zorg en opvoeding die diepgeworteld is in de Afro-Caribische gemeenschap. De avond zal gevuld zijn met persoonlijke verhalen en professionele inzichten van een diverse groep sprekers, waaronder Nicole Terborg, een vooraanstaande Nederlandse journaliste en dochter van de bekende Surinaams-Nederlandse actrice Jetty Mathurin.

Nicole zal haar persoonlijke zoektocht delen over het opgroeien als ‘kweekje’, zoals ze beschrijft in haar podcast ‘Kweekje, mi kwekipikin’. Ook zullen Mimi Frans uit Rincon, Bonaire, en Shaedra Baromeo hun ervaringen delen als verzorgers binnen de ‘Yu sin doló’ context, samen met kinder- en jeugdpsychiater Eugenie Curiel, die inzichten zal delen over de mentale gezondheid en opvoeding binnen de Caribische gemeenschap, met specifieke focus op culturele invloeden op kinderontwikkeling.

Gratis

Het gratis evenement streeft ernaar het bewustzijn te vergroten over de essentiële rol van ‘Yu sin doló’ in Afro-Caribische gemeenschappen en de impact ervan op kinderen en gezinnen.