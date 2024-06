Luchtvaart & Reizen Oud-eigenaar Joop Rauwers van Buddy Watersport maakt indrukwekkende vlucht naar Bonaire Hans Hofstra 11-06-2024 - 2 minuten leestijd

Joop Rauwers kwam op maandagmiddag op Bonaire aan.

KRALENDIJK – De 80-jarige Joop Rauwers is op maandag 10 juni geland op Bonaire. De oud-eigenaar van Buddy Watersport, tegenwoordig Buddy Dive Resort, maakte een indrukwekkende vliegtocht van Duitsland naar Bonaire. Op 31 mei vertrok hij met drie vrienden in een straaljet. Via verschillende landen kwam Rauwers gisteren aan op Bonaire.

Via Münster (Duitsland) vertrok de delegatie naar Schotland. Via Ierland, IJsland, Groenland, Canada, Alaska, New York, Hilton Head, Winterhaven, Turks & Caicos, Sint-Maarten ging de reis naar Guadeloupe. Vanaf deze locatie werd de reis ingezet naar Bonaire.

,,Een bijzondere reis”, aldus dochter Debby Rauwers die in Nederland is gebleven. ,,Zo moest de groep bijvoorbeeld in Schotland duikpakken halen. Deze zijn nodig om boven Groenland te vliegen. Bij een eventuele noodlanding kunnen ze deze gebruiken”.

Buddy Watersport

Joop Rauwers is de oprichter van één van de grotere resorts op Bonaire. In 1980 is hij gestart met Buddy Watersport. In 1987 werd de naam veranderd in Buddy Dive Resort. In 2002 verkocht hij zijn bedrijf. Rauwers woont nog steeds op Bonaire. Hij is hier meerdere maanden per jaar te vinden.

,,Joop en zijn vrienden blijven drie dagen op Bonaire”, aldus dochter Rauwers. ,,Hierna gaan ze weer terug richting Duitsland. Hoe deze reis precies gaat, weet ik niet. Met de straaljet kunnen ze maximaal 4,5 uur vliegen. Ik weet dat ze sowieso via Panama en weer via Groenland vliegen. Op de heenreis konden ze Groenland niet echt bezoeken. Het weer was slecht. Op de terugweg naar Duitsland gaan ze daar een walvistour doen”.