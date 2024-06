Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: bewolking en kans op buien Redactie 10-06-2024 - 1 minuten leestijd

Het weerbericht van Bonaire.

KRALENDIJK – Door een tropische golf die vanaf het oosten richting het Caribische gebied trekt, is er kans op bewolking en buien. Deze buien zullen dan vroeg in de ochtend vallen. De gemiddelde temperatuur ligt tussen de 28 en 32 graden Celsius. De wind is krachtig en komt uit het oosten.

Het sahara stof is nog niet verdwenen. Ook de komende dagen kan het zicht slechter zijn door het neerkomende stof. De wind is de komende week vrij stabiel. Vrijwel elke dag staat er een krachtige wind met snelheden tussen de 19 en 21 knopen. De vlagen kunnen een snelheid van 27 knopen bereiken.