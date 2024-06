Politiek & Bestuur MPB pleit voor meer import uit Venezuela in strijd tegen hoge voedselprijzen Redactie 04-06-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) pleit bij monde van Milena Winklaar voor meer import uit buurland Venezuela als strategie om de stijging van voedselprijzen op het eiland binnen de perken te houden.

“Het is een feit dat voedselprijzen wereldwijd gestegen zijn in de afgelopen jaren en dat hebben wij niet in de hand. Een oplossing die wij wél in de hand hebben, is om meer producten uit Venezuela in te voeren”, zegt Winklaar.

De politica memoreert dat het al een jaar geleden dat de grenzen met Venezuela weer werden opengesteld voor invoer van fruit en groente. De gedachte in die tijd was dat na evaluatie de mogelijkheid uitgebreid zou worden om meer producten uit Venezuela in te voeren. “Ondertussen kunnen op Aruba en Curaçao veel meer producten uit Venezuela ingevoerd worden. Waarom is dit nog niet het geval op Bonaire? Wij hebben het over producten zoals kaas, vlees en vis en ook voer voor de dieren van veehouders. Een andere vraag die leeft, is waarom de barkjes alleen aan groothandels kunnen leveren en niet direct aan de consument”, vraagt Winklaar zich af.