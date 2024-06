Kunst, Cultuur en muziek Habitat Bonaire herdenkt Captain Don Redactie 01-06-2024 - 1 minuten leestijd

Op de foto vlnr Claire Sealy, Manager Director, Janet Thiboult, kunstenaar Henk Roozendaal en Jan Kees de Hartog, eigenaar van Vista Blue. Fotocredit Julie Morgan

KRALENDIJK – Op 30 mei heeft Habitat Bonaire de tiende verjaardag van het overlijden van Captain Don (28 mei 2014) herdacht met een bijzondere ceremonie. Tijdens deze gelegenheid schonk Vista Blue, een cadeauwinkel gevestigd in Captain Don’s Habitat sinds 2015, een portret van Captain Don, geschilderd door de gerenommeerde kunstenaar Henk Roozendaal.

Habitat Bonaire, opgericht door milieuactivist Captain Don in 1976, staat bekend als een iconisch resort op het eiland. Captain Don, een visionair op het gebied van milieubehoud, wijdde zijn leven aan het beschermen van de natuurlijke schoonheid van Bonaire en het bevorderen van duurzaam toerisme en mariene conservatie. Zijn baanbrekende inspanningen blijven natuurliefhebbers wereldwijd inspireren.

Henk Roozendaal, een gevierde schilder die in 1999 vanuit Nederland naar Bonaire verhuisde, heeft een unieke en herkenbare stijl ontwikkeld. Samen met auteur Guus Gerritsen creëerde hij twee delen van “Portretten van Bonaire,” met geschilderde en geschreven portretten van bekende eilandbewoners. Het schilderij dat aan Captain Don’s Habitat is geschonken, maakt deel uit van Roozendaal’s “Volume II: Portretten van Bonaire.” Dit tweedimensionale werk van 110×110 cm, getiteld “Portret van een Levende Legende,” werd in 2006 gepubliceerd en wordt vanaf 30 mei 2024 prominent tentoongesteld in de lobby van het hotel.