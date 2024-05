Politie & Justitie Verdachten aangehouden voor belastingfraude Redactie 29-05-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op dinsdag 28 mei 2024 heeft Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) twee verdachten aangehouden in verband met een strafrechtelijk onderzoek genaamd “Holmpton”. Kort na de aanhoudingen werden door de rechter-commissaris huiszoekingen verricht in een bedrijfspand en twee woningen, waarbij ook beslag werd gelegd op meerdere vermogensbestanddelen.

Het onderzoek richt zich op meerdere natuurlijke personen en rechtspersonen die verdacht worden van belastingfraude, verduistering van substantiële geldbedragen en het witwassen van door misdrijf verkregen gelden. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) voert dit onderzoek uit in samenwerking met KPCN en onder leiding van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie Bonaire, Sint Eustatius en Saba (OM BES).

Het OM BES zet zich intensief in tegen ondermijnende (financiële) criminaliteit en focust daarbij met name op het ontnemen van door misdrijf verkregen vermogen. Dit om ervoor te zorgen dat misdaad nooit loont. Meer aanhoudingen en huiszoekingen in het kader van onderzoek Holmpton worden niet uitgesloten.