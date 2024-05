Economie Richard Arends nieuwe bemiddelaar arbeidsgeschillen Redactie 29-05-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Richard Arends is benoemd als de nieuwe bemiddelaar voor arbeidsgeschillen in Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hij begint op 1 juli 2024 en volgt Anselmo Pontilius op, die deze functie sinds 2014 vervulde.

De rol van de bemiddelaar is essentieel voor het bevorderen van een harmonieus arbeidsklimaat in Caribisch Nederland. Arends zal conflicten binnen bedrijven helpen oplossen om stakingen te voorkomen. Daarnaast draagt hij bij aan de totstandkoming van collectieve arbeidsovereenkomsten en kan hij op verzoek referenda organiseren om te bepalen welke vakbond werknemers vertegenwoordigt. Op verzoek van het ministerie van SZW kan hij ook adviseren over arbeidspolitieke kwesties. De bemiddelaar houdt zich niet bezig met individuele zaken.

De benoeming van Arends is het resultaat van een selectieproces waarbij het ministerie van SZW en vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken waren. Arends is gekozen vanwege zijn juridische achtergrond en uitgebreide ervaring in arbeidsverhoudingen. Hij wordt gezien als een uitstekende bruggenbouwer.

Voorafgaand aan zijn officiële start op 1 juli 2024 zal Arends een kennismakingsronde doen. Werkgevers, werknemers en vakbonden kunnen de bemiddelaar bereiken via de RCN-unit SZW, afdeling Arbeidszaken: arbeidszaken@rijksdienstcn.com of telefonisch op 715 8888 of 795 5107.