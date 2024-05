Luchtvaart & Reizen Nieuwe voorzitter voor Dutch Caribbean Cooperation of Airports Redactie 23-05-2024 - 1 minuten leestijd

Joost Meijs (links) draagt het stokje van DCCA over aan Jonny Andersen (rechts). Foto: DCCA

WILLEMSTAD – Jonny Andersen, directeur van Curaçao Airport Partners N.V., wordt de nieuwe voorzitter van de Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA). De overdracht komt na een unanieme beslissing tijdens de gezamenlijke vergadering van de DCCA op 11 maart 2024.

Anderson zal in de zomer van 2024 de rol overnemen van Joost Meijs, die sinds de oprichting van de DCCA in 2021 voorzitter is geweest.

Zes luchthavens

De DCCA bestaat uit de zes luchthavens in het Caribisch deel van Nederland, die nauw samenwerken om kennis uit te wisselen, veiligheids- en beveiligingsaudits uit te voeren en de samenwerking met andere belanghebbenden te verbeteren om de connectiviteit tussen de eilanden van het Caribisch Nederland te verbeteren.