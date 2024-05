Nieuws van Bonaire Grote brand op vuilnisbelt geeft stank en rook op Bonaire Hans Hofstra 10-05-2024 - 1 minuten leestijd

Een grote brand op de vuilnisbelt geeft veel rook- en stankoverlast op Bonaire. De rook trekt noordwestelijk over het eiland heen. Bewoners in Kralendijk en Rincon klagen over stank en zwarte rook die over de dorpen heen trekken. Op de eerste beelden is nog onduidelijk te zien wat er precies in de brand staat.

Op vrijdagmiddag rond 14.45 uur stegen grote zwarte rookwolken boven Bonaire uit. Op de vuilnisbelt woedt een grote brand. Bij de brand is de brandweer aanwezig. Lange tijd kijken zij toe hoe de grote vlammen om zich heen slaan. Iets later wagen zij een poging en wordt er water gespoten. Deze poging wordt luttele minuten later opgegeven. Rond 16.30 uur lijkt de situatie nog niet veranderd te zijn.

Een brand woedt op de vuilnisbelt van Bonaire

Een medewerker van de vuilnisbelt laat aan Bonaire.nu weten dat de brand aangestoken zou zijn. Volgens deze persoon gebeurt dit vaker, maar is het onbekend waarom dit wordt gedaan. Het lijkt erop dat autobanden in de brand zijn gezet. Dit is nog niet bevestigd. Afvalverwerkingsbedrijf SeliBon komt later op de dag met een verklaring over de brand die in de wijde omtrek is te zien en te ruiken.