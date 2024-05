Politie & Justitie Politie Bonaire pakte dit jaar al 60 rijbewijzen af na ernstige verkeersovertreding Harald Linkels 11-05-2024 - 1 minuten leestijd

Het gaat niet alleen om meer ernstige overtredingen, maar ook om strenger optreden door de agenten van KPCN

KRALENDIJK – Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) nam in de eerste maanden van het jaar al zo’n 60 rijbewijzen in van bestuurders als straf voor diverse vergrijpen in het verkeer.

Dat bleek tijdens de presentatie op vrijdagmiddag van de jaarlijkse criminaliteitscijfers en de cijfers over verkeersongelukken en verkeersovertredingen op vragen van ABC Online Media. Volgens het hoofd Politie Basiszorg (BPZ), Edwin van der Giessen, gaat het om een gecombineerd effect. Er is niet allen sprake van meer verkeersovertredingen in absolute zin, maar ook van een strenger optreden van de agenten op straat.

In totaal deelde de politie in 2023 een record aantal van maar liefst 1731 boetes, uit, ruim meer dan in de periode tussen 2020 en 2022. Ten opzichte van het jaar 2022 gaat het om een verdrievoudiging van het aantal opgelegde boetes.

Tijdelijk

Hoe lang betrokken bestuurders het rijbewijs kwijt zijn, hangt af van de ernst van het vergrijp. KPCN geeft aan bij verkeersongelukken nu standaard te controleren of bestuurders onder invloed zijn. Dit leidt niet alleen tot meer boetes, maar ook tot meer aanhouding van bestuurders in ernstige gevallen en, als daar aanleiding toe is, ontneming van het rijbewijs voor een bepaalde tijd.