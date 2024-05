Sport & Vrije tijd Maarten van Kolck wint eerste dart competitie in 2024 Hans Hofstra 10-05-2024 - 1 minuten leestijd

Darten

KRALENDIJK – Maarten van Kolck heeft deze week tijdens de finaledag de eerste dart competitie van 2024 op Bonaire gewonnen. Op de finaledag was de darter de sterkste van de acht overgebleven finalisten. Later dit jaar wordt er op het eiland nog een competitie gespeeld.

Elke dinsdag spelen een grote groep darters bij foodies in een dart competitie van Bonaire. In de reguliere competitie stond van Kolck lange tijd bovenaan. Toch sloot hij deze competitie niet als eerste af. Door een afwezigheid van een aantal weken, plaatste van Kolck zich uiteindelijk als zesde voor de finale. Op deze finaledag was hij de sterkste.

De dart competitie ging over een periode van tien weken. Dames en heren namelijk het tegen elkaar op. De volgende competitie start in juli. Een exacte start van de nieuwe competitie is nog niet gegeven.

Bekijk hier meer sportnieuws