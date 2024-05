Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: temperatuur gaat omhoog Redactie 06-05-2024 - 1 minuten leestijd

Komende dagen is het bewolkt en kan er een lichte bui vallen. De temperatuur gaat deze week iets omhoog. De gemiddelden liggen tussen de 28 en 32 graden Celsius. De wind neemt wel iets aan. Met 16 tot 20 knopen wind is het deze week prima (kite)surf en zeilweer.

Terwijl Curaçao afgelopen weekend te maken kreeg met hevige regenval, bleef dat Bonaire bespaard. Lichte buien trokken over het eiland heen. In Curaçao zorgde het er zelfs voor dat de zee bij de Grote Knip niet meer blauw was.

Op Bonaire zouden er op maandag enkele lichte buien kunnen vallen. Voor de rest blijft het droog. In de loop van deze week wordt verwacht dat er een relatief hoge temperatuur en luchtvochtigheid in combinatie met een matige bries voor een onaangenaam warm gevoel kan zorgen. De wind blijft deze week stabiel en komt uit het oosten.