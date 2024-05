Luchtvaart & Reizen Scandinavisch SAS gaat onderdeel uitmaken van Skyteam alliantie Redactie 01-05-2024 - 1 minuten leestijd

Reizigers uit Denemarken, Zweden en Noorwegen krijgen een betere aansluiting op het netwerk van andere SkyTeam leden zoals Delta en AirFrance/KLM. Foto: SAS

AMSTERDAM/STOCKHOLM – Eerder deze week heeft de luchtvaartalliantie Skyteam, gevormd door onder anderen Delta Airlines en Air France/KLM en Scandinavian Airline System (SAS), een overeenkomst ondertekend, als stap richting de toetreding tot de wereldwijde luchtvaartalliantie.

Vanaf 1 september 2024 zal SAS officieel deel uitmaken van SkyTeam, waarmee de alliantie toegang krijgt tot belangrijke Scandinavische hubs in Denemarken, Zweden en Noorwegen. Tot nu toe maakt SAS deel van de concurrerende Star Alliance, waarvan SAS een van de oprichters was.

De verandering komt na een aanzienlijke investering van Air France/KLM in het aandelenkapitaal van SAS. Air France/KLM is nu de grootste aandeelhouder naast de regering van Denemarken. Verwacht wordt dat de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij het huidige aandeel in het bedrijf verder zal vergroten.

Voordelen

“SAS-klanten zullen profiteren van de sterke wereldwijde aanwezigheid van SkyTeam in veel van ’s werelds belangrijkste luchtvaartknooppunten en van de focus op strategische partnerschappen en duurzaamheidsinitiatieven”, zegt SAS CEO Anko van der Werff over de stap.

Verwacht wordt ook dat SAS nu onderdeel zal gaan uitmaken van de Joint Venture-overeenkomst voor vluchten tussen Europa en de Verenigde Staten, waaraan Delta Airlines, Air France/KLM en Virgin Atlantic al deelnemen.