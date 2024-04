Overheid Raadsleden en medewerkers Griffie nemen kijkje bij Post & Archief OLB Redactie 19-04-2024 - 1 minuten leestijd

De bezoekers luisteren naar de uitleg van Geert Stroom van Post & Archief. Foto: OLB

KRALENDIJK – Een aantal leden van de Eilandsraad heeft samen met enkele medewerkers van de Eilandgriffie de afdeling Post & Archief van het openbaar lichaam Bonaire bezocht.

Op uitnodiging van Geert Stroom, afdelingshoofd Post & Archief, hebben de raadsleden en de administratiemedewerkers kennis kunnen nemen van de uitdagingen met betrekking tot de archiveringswerkzaamheden.

Post & Archief is nu bezig alle documenten te digitaliseren. Dit is een enorme opgave die ze elke dag moeten verrichten. Hierbij krijgen ze ondersteuning van de afdeling R&O die adviezen geeft over welke documenten door Post & Archief weggedaan kunnen worden.

Het bedrijf Karmac uit Nederland heeft de opdracht gekregen om te helpen bij het digitaliseringsproces.

Uitgebreid

Aan het eind van het bezoek is de delegatie tot de conclusie gekomen dat het archief veel uitgebreider is voor wat betreft documentatie dan ze zich hebben kunnen voorstellen.