Kustwacht Kustwacht neemt nieuwe helikopter en vliegtuigen in gebruik Redactie 19-04-2024

De afgelopen jaren heeft de Kustwacht Caribisch Gebied gewerkt aan het in gebruik nemen van nieuwe vliegend materieel.

Daarbij stond, volgens een woordvoerder van de Kustwacht voorop dat vliegend materieel uitgerust moet zijn met technologische tools, die helpen bij het uitvoeren van de kustwachttaken.

Bij het afsluiten van de nieuwe contracten is bewerkstelligd dat nieuw vliegend materieel is voorzien van moderne techniek, waaronder nieuwe dag- en nachtcamera’s, uitgebreide optische sensoren en verbeterde communicatiemiddelen. Het nieuwe materieel zou daarmee volgens de Kustwacht, heel geschikt zijn voor reddingsacties op zee en opsporingen in het kader van toezichthoudende taken.

De nieuwe helikopters zijn afkomstig van het bedrijf Bristow Helicopters Limited. Middels het contract met Bristow heeft de Kustwacht haar vliegcapaciteit van de helikopter voor haar dienstverlening met 10 jaar veiliggesteld bij het bedrijf.

Vliegtuigen

Voor wat betreft de vliegtuigen heeft de Kustwacht een contract met ISR Support Europe, een samenwerking van PAL Aerospace Ltd en het Nederlandse Jetsupport, afgesloten. Dit contract garandeert de dienstverlening van de vliegtuigen voor een periode van 10 jaar. De Kustwacht zegt verheugd te zijn over de nieuwe contracten en de nieuwe eenheden voor het uitvoeren van haar kustwachttaken.