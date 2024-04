Natuur Reef Renewal ontwikkelt koraalkwekerij in Lac Bay Redactie 18-04-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Reef Renewal Bonaire

KRALENDIJK – Aan het begin van januari heeft Reef Renewal Bonaire een tweede kwekerij geïnstalleerd in Lac Bay om de huidige capaciteit te verdubbelen. Eerder kondigde de organisatie al aan andere kwekerijen rondom Bonaire en klein Bonaire te realiseren. In Lac Bay is een nieuw ontwerp dat beter geschikt is voor de ondiepe wateren. Een horizontale touwkwekerij zal meer dan 500 elandshoornkoralen (Acropora palmata) huisvesten, afkomstig van bestaande kwekerijen aan de westkust populaties in Lac Bay.

Reef Renewal Bonaire heeft genotypen geselecteerd die een verhoogde veerkracht hebben getoond tegen recente verhoogde watertemperaturen, ziekten en andere belangrijke stressfactoren. Het project wordt gefinancieerd door het Wereld Natuur Fonds Dutch Caribbean.

Een koraalkwekerij wordt in Lac Bay geplaatst. Foto: Reef Renewal Bonaire

Volgens de organisatie is de nieuwe koraalkwekerij in Lac Bay een belangrijke stap in de richting van het doel om Acropora-populaties in Lac Bay te herstellen. Het maakt deel uit van het “Lac Pa Semper” project dat in 2022 is gestart met STINAPA Bonaire. De organisatie ziet het als een belangrijke fase voor koraalherstel waardoor er genotypen worden gekweekt die kunnen diversifiëren, de capaciteit voor koraalproductie kunnen vergroten, selectieve kweekinspanningen kunnen informeren en de doeltreffendheid van kwekerijontwerpen kunnen vergelijken.