KRALENDIJK – Natuurbeschermingsorganisatie STINAPA kondigde gisteren de start van een nieuw project in Lac Bay aan. Onder de naam Lac Pa Semper, wat betekent Lac voor altijd, wordt de toekomst van de baai veiliggesteld zodat ook komende generaties kunnen blijven genieten van deze prachtige plek met een grote biodiversiteit.

Lac Bay heeft momenteel met verschillende bedreigingen te maken. Zo stroomt er jaarlijkse een grote hoeveelheid sargassum de baai binnen, is er sprake van klimaatverandering en wordt de baai door meer en meer toeristen en bewoners bezocht. Deze factoren vormen een bedreiging voor de waterkwaliteit, de zeegrasvelden en mangroven in Lac Bay. Daarnaast is er sprake van erosie van de stranden.

Om de baai te beschermen en toekomstbestendig te maken start STINAPA met het Lac Pa Semper-project, dat gefinancierd wordt door de Europese Unie. Tijdens het project zullen meerdere natuurbeschermingsorganisaties hun krachten bundelen om het tot een succes te maken. Zo gaat STINAPA samenwerken met onder andere Reef Renewal Foundation Bonaire. Er wordt gestart met het herstellen van de zeegrasbedden en koralen. Dit moet de waterkwaliteit in de baai ten goede komen en verdere erosie van de stranden voorkomen. Reef Renewal Foundation Bonaire heeft inmiddels tien koraalbomen in Lac Bay geplaatst met behulp van de rangers van STINAPA. De op de bomen gekweekte elkhorn koralen zullen in een later stadium in Lac Bay worden uitgezet.

Daarnaast gaat STINAPA twee uitkijktorens bouwen in het gebied, één bij Sorobon en de andere bij Lac Cai. Rangers van STINAPA gaan de torens gebruiken om, naast patrouilles, goed toezicht te kunnen houden op de baai. De uitkijktorens worden ook voor het publiek toegankelijk en worden voorzien van informatieborden.