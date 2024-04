Algemeen Financiële uitdagingen bemoeilijken de reis van Billy Valentijn naar Bonaire Hans Hofstra 16-04-2024 - 3 minuten leestijd

Ingrid Havermans wil Billy helpen als verzorgster als hij naar Bonaire kan komen

KRALENDIJK – De in Bonaire opgegroeide Billy Valentijn woont alweer jaren in Nederland. De jongen lijdt aan een spasme en heeft medische verzorging nodig die alleen daar geboden kan worden. Valentijn heeft een wens. Nog één keer naar Bonaire komen. Door de hulp van de lezers van Bonaire.nu werd er een groot bedrag verzamelt. Helaas niet genoeg. Het zorgt ervoor dat de vrijwilligers de geplande vlucht die in juli voor Billy Valentijn gepland stond waarschijnlijk door financiële uitdagingen moeten uitstellen.

Maar liefst 36.000 dollar moet er gereserveerd worden om Billy Valentijn naar Bonaire en terug te krijgen. KLM biedt de service om speciaal vervoer zoals deze te verzorgen. Verschillende stoelen zullen verwijderd moeten worden. Valentijn kan namelijk niet zitten en zal de hele vlucht in een speciaal bed moeten liggen. De vraagprijs zorgt ervoor dat de vrijwilligers weer naar de tekentafel moeten. Zij blijven strijden om Valentijn de droom van zijn leven te bieden.

,,Wij zijn op advies van een sales manager van KLM bij Bonaire Travel geweest. Vanuit hen werd duidelijk gemaakt dat het retourticket bij KLM maar liefst 36.000 dollar moet kosten”, laat de duidelijk geschrokken vrijwilliger Ingrid Havermans weten. ,,We hebben een mevrouw gesproken die ons graag wil helpen. Zij kan de vlucht boeken. Wij hebben als organisatie nu zo rond de 22.000 dollar gespaard. Maar doordat KLM zo’n hoog bedrag rekent, zullen wij maar liefst 14.000 dollar ergens vandaag moeten halen. Dit gaat een hele klus worden”.

Havermans is zelf actief vrijwilligster. Zij is al tijden bezig om met verschillende acties geld in te zamelen om de droom van Valentijn te verwezenlijken. Een van de dingen die de jongen graag wil, is nog één keer zwemmen in de wateren van Bonaire.

,,De medewerkster van Bonaire Travel was heel vriendelijk. Maar liet ook weten niets te kunnen doen aan de vraagprijs. Dit ligt in handen van KLM. Bij de prijs zit wel begeleiding tijdens de vlucht. We hadden graag Billy in juli naar Bonaire willen halen. Helaas gaat dit nu nog niet lukken. We blijven hopen dat KLM of anderen ons wil helpen, om de droom van Billy te verwezenlijken”, aldus Havermans.

De redactie van Bonaire.nu heeft meerdere malen contact gezocht met de contactpersoon van KLM. Tot op heden hebben zij geen reactie gegeven. Help jij Billy ook naar Bonaire? Doneren kan hier