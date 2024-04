Sport & Vrije tijd Fittipaldi Pietersz uit Bonaire wint opnieuw Amerikaanse motorrace Redactie 11-04-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Fittipaldi Pietersz heeft opnieuw zijn talent laten zien door op de tweede plaats te eindigen in een belangrijke Amerikaanse motorrace, de Street ET-klasse van de Manufacturers Cup (Mancup) in Georgia. Dit markeert zijn derde keer op de tweede plaats in Amerikaanse dragraces.

Bij zijn aankomst terug op Bonaire, zorgde The Boyz voor een warm welkom en een feestelijke sfeer, waarbij zowel motorrijders van Harley Davidson als sportmotorrijders aanwezig waren.

Fittipaldi’s prestatie benadrukt zijn vastberadenheid en doorzettingsvermogen, vooral gezien het gebrek aan trainingsfaciliteiten op Bonaire. Dankbaar voor de steun van zijn vrouw, neef en partners, Napa Auto Parts Bonaire en R&L Exporting, erkent Fittipaldi de rol die hun hulp speelde bij zijn succes.