Politie & Justitie Aanhoudingen wegens rijden onder invloed op Bonaire Redactie 2024-04-10 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op Bonaire zijn recent meerdere automobilisten aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol. Zo werd op vrijdag 5 april een 31-jarige man zonder rijbewijs en in dronken toestand aangehouden nadat hij slingerend en zonder verlichting reed. Ook op donderdag werden een 59-jarige man na een aanrijding en een achtervolging en een 19-jarige vrouw tijdens een routinecontrole betrapt met te veel alcohol op. De politie heeft in alle gevallen ingegrepen door rijbewijzen in te trekken en boetes uit te delen.

In de nacht van vrijdag werd een voertuig opgemerkt dat opvallend over de weg bewoog. De bestuurder, een 31-jarige man, kon geen rijbewijs overleggen en vertoonde duidelijke tekenen van dronkenschap. Na een blaastest, die uitwees dat hij de wettelijke alcoholgrens had overschreden, is hij aangehouden. Hij koos voor een tegenonderzoek op eigen kosten.

De dag ervoor, rond 19:30 uur, resulteerde een aanrijding op de Kaya Pos di Amor in een achtervolging die eindigde op de Kaya Dominico Herrera met de arrestatie van een 59-jarige man. Uit tests bleek dat ook hij meer had gedronken dan toegestaan. Zijn rijbewijs werd ingevorderd.

Een andere zaak betrof een 19-jarige vrouw die in de vroege uren van donderdag tijdens een standaard controle op de Kaya Grandi te veel alcohol bleek te hebben genuttigd. Na de nodige tests kreeg zij een tijdelijk rijverbod opgelegd.