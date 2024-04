Politie & Justitie Tweede verdachte gearresteerd na schietpartij op Bonaire Redactie 2024-04-09 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – In de nasleep van een schietincident waarbij dinsdag 26 maart een gewonde naar het ziekenhuis werd gebracht, heeft de politie donderdagavond een tweede verdachte aangehouden. Het betreft een 25-jarige man. Deze arrestatie volgt op die van een 28-jarige man, die eveneens betrokken was bij het incident en met schotwonden werd aangetroffen. De politie heeft het onderzoek nog niet afgerond en roept getuigen op zich te melden.

De autoriteiten hebben nog niet alle details van het schietincident vrijgegeven, maar de arrestatie van de tweede verdachte markeert een belangrijke stap in het onderzoek. Terwijl de eerste verdachte medische zorg ontving voor zijn verwondingen, zet de politie de zoektocht naar meer informatie voort. Ze benadrukken het belang van tips van het publiek en moedigen iedereen met informatie over het incident aan om contact op te nemen via het officiële telefoonnummer 715-8000 of de anonieme tiplijn 9310.