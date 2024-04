Politie & Justitie Aspiranten Koninklijke Marechaussee ronden eerste fase opleiding af Redactie 2024-04-05 - 2 minuten leestijd

De afgelopen dagen stonden diverse praktische opdrachten op het programma. Foto: Kmar

KRALENDIJK – Op donderdag 4 april hebben de 15 aspiranten van de Koninklijke Marechaussee de eerste fase van de opleiding, een 3-daagse bivak, afgerond.

Het bivak begon op dinsdag 2 april. Op deze dag kregen de aspiranten eerst klassikaal een opdracht, waarna ze de nodige materialen ontvingen om op bivak te gaan. Hierna vertrokken ze naar de locatie waar ze een kamp hebben opgezet, samen hebben gekookt en ’s avonds rond een kampvuur nader kennis maakten met elkaar en met de leiding van de Koninklijke Marechaussee op Bonaire. Op woensdag 3 april hebben ze onder andere een samenwerkingsopdracht uitgevoerd in Sorobon. Hier moesten zij in twee groepen een vlot bouwen en het water op. Ze sloten de dag ’s avonds af met een exercitie training en speedmars op Seru Largu. Op de laatste dag, donderdag 4 april deden ze vrijwilligerswerk bij de Fundashon pa Kuido di Personanan Desabilita (FKPD).

In de late middag marcheerden ze vanaf het zuiden van het eiland naar het politiebureau, waar de Koninklijke Marechaussee ook is gehuisvest. Hier werden ze warm onthaald door familieleden. Daarna vond een overdrachtsceremonie plaats waarbij de coaches van de organisatie Velitt, die het bivak hebben verzorgd, de aspiranten overdroegen aan de leiding van de Koninklijke Marechaussee. Hierna konden alle aanwezigen nog onder het genot van een hapje en een drankje nog napraten over de bijzondere ervaring.

Naar Nederland

Vrijdag 5 april vertrekken de 15 aspiranten voor drie maanden naar Nederland om de opleiding verder te vervolgen bij de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn. Van de 15 aspiranten zijn er 3 van Sint-Eustatius, 1 van Saba en 11 van uit Bonaire.