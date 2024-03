Overheid Speurhonden: Onmisbare krachten bij Douane Caribisch Nederland Redactie 2024-03-29 - 1 minuten leestijd

Rugo Semper en Silke

KRALENDIJK – Douane medewerkers uit Caribisch Nederland stellen hun speurhonden voor: Caprise, Destany, Silke en Max. Deze honden, elk met een toegewijde geleider, zijn getraind om specifieke geuren te herkennen, voornamelijk die van verdovende middelen.

Elke hond heeft een toegewijde geleider die hen begeleidt tijdens hun werkzaamheden. Wat deze samenwerking uniek maakt, is dat de honden niet alleen op het werk zijn, maar ook deel uitmaken van het dagelijkse leven van hun geleiders thuis. Het is een levensstijl, waarbij de geleiders 24/7 verantwoordelijk zijn voor de zorg en training van hun speurhonden.

De intensieve opleiding, die ongeveer 3 maanden duurt, vindt plaats in een gespecialiseerd trainingscentrum in Nederland. Max, de jongste toevoeging aan het team, heeft onlangs zijn opleiding afgerond en is nu actief op zijn post. Hun geleiders dragen 24/7 de verantwoordelijkheid voor de zorg en training van de honden, die gemiddeld tot hun 9e of 10e levensjaar dienst kunnen doen. Dederik Paulina en Destany Bienvenido Goeloe en Caprise Jean-Pierre Martines en Max