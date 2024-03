Natuur Probleem zieke schildpadden door overdosis sharpnose pufferfish Hans Hofstra 2024-03-26 - 3 minuten leestijd

Een zieke schildpad wordt behandeld. Foto: Sea Turtle Conservation Bonaire

KRALENDIJK – De laatste week zijn er veel meldingen gemaakt door snorkelaars en duikers die raar gedrag zagen bij de groene zeeschildpad. De schildpad schijnt veel dode sharpnose pufferfishes (kogelvis) te hebben gegeten en daarbij ‘high’ te worden. Een overdosis van deze kogelvis kan de zeeschildpad fataal worden.

Vorig jaar in ongeveer dezelfde periode overleden er ongeveer drie van de acht schildpadden die te maken hadden met hetzelfde probleem. De kogelvis heeft een soort gif in zich, die ervoor zorgt dat de schildpad als het ware dronken wordt. In plaats van een flinke kater, zijn de gevolgen voor de schildpad groter. Een overdosis zorgt voor neurologische schade en uiteindelijk de verdrinkingsdood.

,,We maken ons wel zorgen”, aldus Kaj Schut die namens de Sea Turtle Conservation Bonaire spreekt. ,,De laatste tijd spoelen er nog niet zoveel dode sharpnose kogelvissen aan. Wel zien we meerdere schildpadden met symptomen. Vorig jaar waren er veel meer dode kogelvissen. Waarom er zoveel van deze visjes dood gaan, is onbekend. Een van de hypotheses is, dat zij te weinig voedingstoffen op Bonaire hebben. De zeeschildpad eet zeegras, maar wil ook wel eens de kogelvis opeten. Het laatste levert ons een probleem op”.

Raar gedrag

De schildpadden vertonen na het eten van de kogelvis raar gedrag. De coördinatie lijkt bij het beest weg te gaan. Soms zwemt hij met zijn vinnen tegen zijn buik. Of bijvoorbeeld zwemt hij maar met één vin. Uiteindelijk kan een overdosis kogelvis de zeeschildpad fataal worden. Hij zal dan uiteindelijk verdrinken.

,,Vorig jaar hebben drie van de acht schildpadden die wij probeerden te redden het niet overleefd. Daarnaast kregen we veel meldingen van vele aangespoelde overleden dieren. Gisteren hebben wij meerdere schildpadden uit het water bij de zoutpier gehaald. Deze hopen wij morgen weer vrij te laten als de behandeling goed aan slaat”, aldus Schut.

Hoe het komt dat ook dit jaar er weer zoveel dode kogelvissen aanspoelen, is dus nog niet helemaal bekend. Schut legt uit: ,,Gek genoeg is het fenomeen nog niet zo bekend. We hebben één keer ook zo’n situatie in Costa Rica gehad. Bij ons is het nu de tweede keer in twee jaar. Wederom heeft het ons verrast. We hopen dat het ook dit keer van korte duur is. Zo niet, dan moeten we kijken hoe we het probleem op de langere termijn kunnen oplossen”

Mocht je een schildpad tegenkomen die raar gedrag vertoont? Sea Turtle Conservation Bonaire vraagt dit te melden via de hotline (00599 780 0433) van de organisatie. Indien mogelijk willen zij ook graag foto’s of video’s hebben van de desbetreffende schildpad.