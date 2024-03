Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: weinig wind en reversal op komst Redactie 2024-03-25 - 1 minuten leestijd

Het weerbericht van Bonaire

Komende week zal het weer in het teken staan van een nieuwe wind reversal met weinig wind. Vanaf dinsdag draait de windrichting van het oosten naar het zuiden. Hierbij zal het windstil gaan worden. De temperatuur zal de komende dagen liggen tussen de 27 en 31 graden Celsius.

Bij een wind reversal op Bonaire verandert de de windrichting. Normaliter komt de wind uit het oosten. Bij een reversal kan deze uit het westen komen. Soms veroorzaakt dit problemen zoals hoge golven die bijvoorbeeld zandstranden aan de westkust aantasten. Bij de laatste wind reversal had onder andere beachresort Ocean Oasis veel last van de draaiing.

De windreversal van komende week lijkt vooralsnog geen grote problemen te gaan geven. De wind zakt namelijk helemaal weg. Voor duikers op het eiland is dit prachtig, zij kunnen hierdoor vrij gemakkelijk aan de zuid- en oostkust duiken. Op vrijdag lijkt de wind weer vanuit het oosten te komen. In de loop van die dag, zal de wind ook weer aannemen.

Door de laaghangende bewolking in de ochtend, is het mogelijk dat er een lichte bui zal vallen. Toch zal over het algemeen het droog weer blijven.