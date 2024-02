Natuur helpt handje bij problematiek illegale zandstranden op Bonaire

KRALENDIJK- De afgelopen dagen heeft de natuur een handje geholpen bij de aanpak van illegaal aangelegde zandstranden op het eiland. Een zogenaamde wind reversal zorgde voor hoge golfslag en daarmee voor potentiële schade aan de kwetsbare koralen voor de kust.

Een ludiek Tiktok filmpje van Ocean Oasis trok vervolgens de nodige aandacht op het internet. In het filmpje was te zien hoe het zandstrand bij het bedrijf zou zijn veranderd in een kale vlakte met stenen die door de wilde zee het strand op waren gespoeld.

De problematiek van de illegale zandstranden op het eiland is serieus. Een adviescommissie van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) concludeerde in december 2023 dat het illegaal aangelegde zandstrand van Ocean Oasis verwijderd moet worden. Aangelegde stranden kunnen grote schade veroorzaken aan koraal, omdat het bij hevige regen of grote golven in zee spoelt en daar op koraal terecht kan komen.

Een woordvoerder van natuurbeheerder STINAPA toont zich op zaterdag in gesprek met ABC Online Media, voorzichtig positief over de ontwikkelingen bij Ocean Oasis. “Het bedrijf heeft uit eigen beweging contact met ons opgenomen over de dreigende situatie. Daar zijn we blij mee. Wij hebben hierbij het advies gegeven dat de vlonders bij het strand verwijderd moesten worden. Deze zouden namelijk door de kracht van de zee afgelopen week, waarschijnlijk het water in worden getrokken. De afspraak is dat bij het verwijderen van deze vlonders dit niet eenmalig zou gebeuren, maar voorlopig voor langere tijd. Ocean Oasis zal nu eerst toestemming moeten vragen om deze vlonders terug te gaan plaatsen”.

STINAPA benadrukt ook dat de situatie bij Ocean Oasis anders ligt dan de situatie bij Chogogo Resort, dat ook onder vuur ligt om de aanleg van een onnatuurlijk strand. “Bij Chogogo gaat het om zand dat geïmporteerd is uit Frans Guyana en hier niet thuis hoort. Bij Ocean Oasis gaat het wel om lokaal zand, dat af is gegraven bij het nabijgelegen Kings Beach. Dit kunnen we zien aan de samenstelling”.

Hoewel het feit dat het gaat om ‘lokaal zand’ de situatie bij Ocean Oasis gunstiger is dan de situatie bij Chogogo, benadrukt Stinapa dat ook het afgraven van zand om het elders neer te leggen ook verboden is conform lokale regelgeving.

Handhaving

Eerder liet het bestuurscollege van Bonaire al weten dat zij op korte termijn willen handhaven bij organisaties die illegaal artificiële stranden op Bonaire aanleggen. Echt serieus leek Ocean Oasis het advies van de adviescommissie niet te nemen, maar is -met het dreigende weer in het vooruitzicht- nu toch in actie gekomen.

ABC online Media heeft in het weekeinde contact gehad met Ocean Oasis eigenaar David Landman. Een voor zaterdagmiddag gemaakte afspraak met twee journalisten van Bonaire.nu in het kader van ‘hoor en wederhoor’ werd door Landman afgezegd, met opgaaf van ‘drukke werkzaamheden aan het strand’ als reden.