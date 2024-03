Ingezonden stukken Huisarts op Bonaire: ‘Een eilandskind als huisarts voelt vertrouwd’ Redactie 2024-03-21 - 6 minuten leestijd

De op Curacao geboren Rasheendra werkt sinds een maand als huisarts bij Centro Medico Central op Bonaire. In dit artikel vertelt ze over haar keuze voor een loopbaan buiten het ziekenhuis en over terugkeren naar de eilanden.

Over haar emigratie naar Bonaire is ze zeer enthousiast. Ze geeft dit ook als tip mee aan Caribische studenten: blijf verbonden met de eilanden en overweeg een carrière op jouw eiland.

De dokter als held

Ik ben Rasheendra Polonia, geboren en getogen op het kleurrijke Curaçao. Als kind was ik al gefascineerd door het idee om dokter te worden. Ik kon urenlang kijken naar medische tv-programma’s zoals “One Born Every Minute” en “Grey’s Anatomy”, waar dokters als helden in witte jassen werden gepresenteerd.

‘Als kind kon ik urenlang naar ‘Grey’s Anatomy’ kijken’

Geneeskunde studie in Maastricht

Toen ik in 2009 naar Maastricht verhuisde om geneeskunde te studeren, had ik een sterke voorkeur voor een carrière in het ziekenhuis, vooral binnen de snijdende specialismen zoals gynaecologie of chirurgie.

‘Na vier jaar als ANIOS chirurgie sloeg de twijfel toe’

Aan het werk

Tijdens mijn coschappen bleef ik gefocust op deze richting.

Na mijn coschappen ging ik aan de slag als ANIOS chirurgie, een functie waarin ik vier jaar lang met toewijding heb gewerkt. Toen begon de twijfel toe te slaan.

Tijdelijke klus op Aruba

Die twijfel werd verder aangewakkerd toen ik een tijdelijke klus in het ziekenhuis op Aruba kreeg. Daar kon ik voor het eerst in mijn moedertaal communiceren met patiënten en merkte ik dat ik veel meer energie haalde uit mijn werk en me gelukkiger voelde.

Het werd duidelijk dat ik toch andere keuzes moest gaan maken en mijn ideaalbeeld van mijzelf als chirurg achter me moest laten. Pas toen ik dat definitief had besloten, kon ik naar andere specialismen, ook die buiten het ziekenhuis, gaan kijken.

‘Op Aruba kon ik in mijn moedertaal met de patiënten praten’

Huisartsgeneeskunde

Terug in Nederland heb ik een lijst met vervolgopleidingen opgeschreven die mogelijk bij mij zouden passen. Huisartsgeneeskunde stond ook op de lijst, maar dat moest ik even goed onderzoeken.

Ik nam de tijd om te praten met huisartsen in opleiding en liep mee met een huisarts op Curaçao. Langzaam maar zeker begon ik te beseffen dat huisartsgeneeskunde misschien beter bij me past dan een carrière in het ziekenhuis.

‘Huisartsgeneeskunde bleek uiteindelijk beter bij mij te passen’

Toegelaten tot de opleiding

De vrijheid en diversiteit in het huisartsenvak trokken me enorm aan. Bovendien vond ik het een geruststellende gedachte dat ik ook chirurgische ingrepen kon blijven uitvoeren.

In 2019 hakte ik de knoop door en solliciteerde voor de huisartsenopleiding in Nijmegen. Gelukkig werd ik aangenomen, en op dat moment nam ik ook meteen het besluit om na mijn opleiding naar een van de ABC-eilanden te emigreren.

‘Dat ik na mijn opleiding zou emigreren naar een van de eilanden stond vast’

Eilandskind als huisarts

Nu, een maand nadat ik als huisarts bij Centro Médico Central op Bonaire ben begonnen, zie ik elke dag hoe belangrijk het is voor patiënten om in hun moedertaal te kunnen communiceren. Ik merk hoe blij en trots ze zijn om een eilandskind als huisarts te hebben. Ook voor de Spaanstalige patiënten ben ik een welkome toevoeging, waardoor ze zich ook gehoord en begrepen voelen.

Voldoening

De voldoening die ik nu uit mijn werk haal is vele malen groter dan toen ik nog in het ziekenhuis werkte. Mijn reis van aspirant-chirurg naar huisarts is er een geweest van zelfontdekking en groei.

Ik hoop dat mijn verhaal anderen zal inspireren om buiten de gebaande paden van het ziekenhuis en witte jassen te kijken en te ontdekken waar ze oprecht gelukkig van worden!

‘Mijn werk als huisarts geeft energie en voldoening’

Rasheendra’s tips voor Caribische geneeskundestudenten en zorgprofessionals

Blijf verbonden met de eilanden! Een korte invalperiode op Aruba heeft mijn horizon verbreed en nieuwe inzichten gebracht die ik anders nooit had gehad. Tijdens de huisartsopleiding heb ik actief gezocht naar mogelijkheden voor een buitenlandse stage op Bonaire, en dat heeft mijn droom om als huisarts op het eiland te werken waargemaakt.

Heb je de wens om ooit terug te keren naar een van de eilanden, aarzel dan niet om dit tijdig uit te spreken en bespreekbaar te maken. Zo voorkom je dat de kansen aan je voorbijgaan!

Dit blog is geplaatst in samenwerking met Unitedcarecaribbean.com van Stichting WeConnect.