Aruba Motorrijder van Bonaire betrokken bij ongeluk op Aruba Redactie 2024-03-16 - 1 minuten leestijd

Foto 24Ora

ORANJESTAD – Vrijdagmiddag heeft zich rond 7:50 uur een ongeluk voorgedaan op de Meiveld, nabij Wan Jia Le, waarbij een Suzuki motor en een witte Nissan Kicks betrokken waren. De motorbestuurder, afkomstig van Bonaire en eerder deze week aangekomen op Aruba, zou deelnemen aan de viering van Aruba’s Dag van het Volkslied en de Vlag op 18 maart. Ambulancepersoneel verleende ter plaatse eerste hulp aan de gewonde rijder.

Het ongeluk gebeurde toen de auto vanuit een supermarkt parkeerplaats de weg opreed en geen voorrang verleende, waardoor de motor tegen de Nissan Kicks botste. De bestuurder van de auto, een hoogzwangere vrouw in de achtste of negende maand van haar zwangerschap, was betrokken bij het incident. Hoofdcommissaris Ramon Arnhem was ter plaatse om gegevens van het ongeval te verzamelen.

De motorrijder is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd voor medische behandeling. Forensische politie was ook ter plaatse om onderzoek naar het ongeval te doen.