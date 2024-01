Beau van Erven Dorens zet zich in voor behoud Bonaire’s onderwaterparadijs

KRALENDIJK – Beau van Erven Dorens gaat zich inzetten voor het behoud van Bonaire’s onderwaterparadijs. De TV-presentator steunt een onderzoek van Blue Defenders. Het onderzoeksteam richt zich op de natuur onder water tot een diepte van 60 meter.

Blue Defenders NGO doet megafauna-onderzoek in het hele Caribisch gebied. De organisatie ligt in handen van Casper Douma die woonachtig is op Bonaire. De start van het onderzoek zal zich voornamelijk richten op de Benedenwindse Eilanden, Bonaire (Yarari Marine Mammal & Shark Santuary), Curaçao en Aruba. Het doel van het onderzoek is om aantallen, soorten en bewegingen buiten het mariene park (tot 60 meter diepte in zee) in kaart te brengen. Om deze data vervolgens te vertalen naar het effectiever kunnen beschermen van megafauna.

Onderzoek naar dolfijnen

Met behulp van inwoners en toeristen die verblijven op Bonaire (citizens science) wordt een database gemaakt van de aanwezige dolfijnen op Bonaire. Iedereen kan zijn of haar waarnemingen doorgeven. Binnenkort is het mogelijk om zelf de informatie in te voeren, zodat er een overzicht is van de verschillende soorten en het aantal dolfijnen in het Marine park van Bonaire. Met deze informatie kan er verder onderzoek worden gedaan naar gedrag. Er is nog weinig bekend over de dolfijnen in deze regio.

Steun van Erven Dorens

Het Blue Defenders project is niet onopgemerkt gebleven. Beau van Erven Dorens is na een vakantie op Bonaire in contact gekomen met organisator Douma. De TV-presentator laat weten: ,,Toen ik samen met mijn zoon Tijn een Bobbie twee jaar geleden op Bonaire was, werd ik getroffen door weergaloze schoonheid van het onderwaterleven rond het eiland. Man, wat een ervaring was het, toen we door Casper en zijn crew werden meegenomen naar de mooiste duikplekken. Ik vond het magisch. Alles wat met water te maken heeft, zwemmen, duiken, surfen, zeilen, vind ik geweldig. Ik ben dol op haaien, dolfijnen en schildpadden, maar ook van murenes en kleine vissen kan ik enorm genieten. Snorkelend of duikend boven het koraal voel ik een enorme bescheidenheid en bovendien bewondering voor deze schitterende natuur. Als ik met mijn bekendheid een steentje kan bijdragen aan het bewaken van deze onderwaterwereld, dan ben ik een gelukkig en trots man”.

Ervan van Dorens heeft bekend gemaakt dat hij ook financieel gezien wil helpen om het project van Blue Defenders te steunen: ,,Ik zal er de komende jaren mijn best voor doen om geld in te zamelen voor de projecten van Casper en Cora en hun team. Ook ga ik proberen er meer aandacht voor te krijgen, om zo nog meer mensen te enthousiasmeren voor Blue Defenders en het koesteren van het onderwaterleven in het algemeen”.