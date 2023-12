WeConnect viert 10 jaar ondersteuning van Caribische studenten

KRALENDIJK – Deze maand viert de educatieve stichting WeConnect haar 10-jarig bestaan. Opgericht in 2013, heeft WeConnect zich ingezet voor het welzijn en studiesucces van Caribische studenten en biedt het ondersteuning aan afgestudeerde Caribische professionals die terugkeren naar de arbeidsmarkt in de regio. De stichting is in de loop der jaren uitgegroeid tot een vooraanstaand en gewaardeerd platform binnen de Caribische gemeenschap.

Tanja Fraai, manager en medeoprichter, reflecteert op de afgelopen tien jaar: “We zijn enorm trots op wat we samen hebben bereikt voor duizenden studenten en professionals.” Ze benadrukt de kracht van het team en de coördinatoren op elk eiland, evenals een professioneel team in Nederland dat de activiteiten leidt.

Het bestuur, aanvankelijk gevormd door Tanja Fraai, Mike Ho Sam Sooi, Paul Comenencia, Carla Aalse, en Ron van der Veer, heeft zich altijd ingezet voor een sterke verbinding met de Nederlandse rijksoverheid. Huidig voorzitter Gilbert Isabella spreekt van een “kundig bestuur met een groot netwerk.” WeConnect ontvangt jaarlijkse subsidies van diverse Nederlandse ministeries.

De stichting organiseert jaarlijks ongeveer 15 activiteiten, waaronder workshops en grotere evenementen gericht op de arbeidsmarkt. Thema’s zoals ‘Money Management’, ‘Netwerken’, en ‘Hoe vind ik een baan’ zijn populair. Voor 2024 is er een doetank gepland over klimaatkansen voor Caribisch Nederland.

In de toekomst wil WeConnect meer studenten bereiken, met name MBO-studenten. Voorzitter Isabella benadrukt de noodzaak van samenwerking met eilandbesturen en landsregeringen om de groeiende vraag naar begeleiding te kunnen beantwoorden.

Ter ere van het jubileum heeft WeConnect een podcast gelanceerd, beschikbaar via YouTube.