Poco Poco bij kunstgalerie Sobremesa

KRALENDIJK – Sobremesa presenteert tot en met 6 januari een tentoonstelling van kunstenares Renske Herder. De tentoonstelling, getiteld ‘poco poco’ (rustig aan), kenmerkt zich door een samenspel van levendige kleuren en de unieke stijl van Herder, waarbij zij vrouwen en enkele mannen in verstilde momenten uitbeeldt. De combinatie van realistische figuren en abstracte textiele patronen in haar schilderijen benadrukken Herders grafische achtergrond.

Renske Herder, zowel kunstenares als ontwerpster, legt zich toe op textiel design, collage, grafische kunst en schilderkunst. Enkele jaren geleden verhuisde ze met haar gezin naar Bonaire, een stap die haar kunst duidelijk beïnvloed heeft. Haar werken stralen een zoektocht naar rust en eenvoud uit, een reflectie van haar leven op het eiland. Herder legt uit: “Ik zoek altijd naar rust en eenvoud in mijn kunst. Misschien dat ik daarom zo graag op een eiland woon. Ik hou van de imperfectie die het eiland leven met zich meebrengt en hoe het leven vertraagt en ik probeer dat in mijn kunst te verbeelden.”

De tentoonstelling ‘poco poco’ is een must-see voor liefhebbers van kunst en cultuur op Bonaire. Bezoekers kunnen de tentoonstelling bezoeken bij galerie Sobremesa, gelegen aan de Abraham Boulevard 10, naast The Shores Residence en Pablo’s Restobar. De galerie is geopend van dinsdag tot vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur en op zaterdag van 11:00 tot 14:00 uur.