Sentro AKSESO verzorgt eindejaar activiteit voor ouderen 

KRALENDIJK – Op maandag heeft AKSESO een activiteit voor alle oudere volwassenen gehouden in het buurtcentrum Amboina, waarbij een groep van rond de 75 ouderen aanwezig was. De ouderen werden door AKSESO met bussen opgehaald en weer thuisgebracht.

De ouderen konden onder meer genieten van een speciaal diner, er was live muziek en ook de kerstman was aanwezig. De jongste deelnemer aan de avond was 60 jaar oud, terwijl de oudste 86 jaar oud was.

Volgens Shaedro Bromeo van Sentro AKSESO kunnen de ouderen de activiteiten ten zeerste waarderen. “Het is het tweede jaar dat we deze speciale avond verzorgen voor onze oudere deelnemers en het wordt ten zeerste op prijs gesteld”, aldus Bromeo.