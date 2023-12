Ingezonden: waargebeurd verhaal

Wij zijn als Stichting Donkeys Help Bonaire al sedert 26 mei 1993 actief om de ezels te helpen.

De ezels zijn geheel afhankelijk van giften en donaties en van mensen die ons park bezoeken en de entree betalen en ook wat kopen in ons winkeltje. Wij als Stichting zijn dan ook enorm blij met onze Sponsors, adoptieouders en donateurs.

Wij zijn altijd blij als er mensen zijn die onze ezels willen helpen op welke wijze dan ook, zo ook met het volgende verhaal.

In juli dit jaar werden wij benadert door Sven en Marjolijn van Mas Real Estate die in augustus j.l. gingen trouwen op Bonaire. Ze zouden veel gasten uit Nederland ontvangen.

Ze gingen een veiling organiseren en er zouden veel mensen komen en bieden op de ingebrachte cadeaus. De opbrengst, u raad het al, zou voor 75% naar de ezels gaan en 25% naar de Voedselbank. Er werd op Facebook en via Bonaire.nu een mooi groot artikel aan gewijd als reclame en op de Radio op zaterdag bij Trocadero waren Marjolijn en Sven er ook om reclame te maken. Alom veel aandacht voor twee goede stichtingen die hard werken en alle hulp kunnen gebruiken.

Wij hebben hotel overnachtingen gekregen van Hotel Ocean Breeze, Auto verhuur bonnen, hebben Art werk van Ella gratis ingebracht en ook tassen en pluche ezels spontaan meegegeven voor de veiling.

Er kwamen vele mensen ons vertellen dat er een groot bedrag werd opgehaald tijdens de veiling, maar ze mochten niet zeggen hoeveel …..kortom we werden nieuwsgierig. Na de eerste maand hoorden we niets van Sven en Marjolijn en stuurden wij een berichtje. Daarop kregen wij een boos berichtje terug van Sven met als commentaar dat Marjolijn in het ziekenhuis lag en we geduld moesten hebben.

Wederom hebben wij gewacht en tussentijds weer even aan de bel getrokken, waarop Sven en Marjolijn hier naar ons park kwamen en vertelden dat er nog een paar mensen niet betaald hadden en dat dit best een groot bedrag was wat nog binnen moest komen. We konden erop rekenen dat eind oktober alles rond was en wij en de voedselbank een mooie check zouden krijgen. Het is nu vier maanden later, zonder contact , geen bericht , niks nada.

Wel komen er mensen hier die een adoptie ezel hebben gekocht op de veiling en die willen hun papieren, maar wij weten van niets.

Wij willen graag weten wie er op de veiling dingen hebben gekocht en zo ja, voor hoeveel, want we voelen ons belazerd over de ruggen van onze ezels waar wij keihard voor moeten werken, en wij willen graag weten wie dan de mensen zijn die op de veiling gekocht hebben en niets hebben betaald tot nu, vandaag 9 december 2023.

Laat aub iets van u horen als u op de veiling bent geweest, we weten immers dat we bedonderd zijn, maar vinden het zo gemeen?

Marina Melis

Donkey Sanctuary Bonaire

Bonaire.nu heeft geprobeerd telefonisch en via whatsapp contact te leggen met de twee genoemde personen zonder resultaat.