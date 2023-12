Nieuwe ambulances bij Fundashon Mariadal

KRALENDIJK- Op vrijdag heeft Fundashon Mariadal haar twee nieuwe ambulances getoond aan de pers.

De nieuwe ziekenwagens, die in januari 2024 in gebruik zullen worden genomen, bieden meer ruimte en de mogelijkheid om in bepaalde situaties twee of drie patiënten tegelijkertijd te vervoeren.

Shandro Susana, ambulancechauffeur met 23 jaar ervaring, zegt dat de vervanging eens in de zoveel tijd van de ambulances noodzakelijk is. “Deze nieuwe ambulances zullen een belangrijke verbetering betekenen voor de medische hulpverlening op het eiland”.

Opleiding

Het personeel dat op de ambulances werkt krijgt nu eerst aanvullende training in het bedienen van de nieuwe ambulances, voor zij in gebruik worden genomen.