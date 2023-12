Weekend weerbericht: Buien, onweer en windstoten

KRALENDIJK – Komend weekend komt een front richting Bonaire die kans geeft op buien, onweer en windstoten. Vooral op vrijdag is de kans op slecht weer het grootst. Op lokale plaatsen is er een mogelijkheid op zware regenval.

Het is half bewolkt en er komen enkele buien voor. Het is het weerbeeld dat we kennen van de laatste weken. Vooral vrijdag kunnen er stevige buien zijn met onweer en kans op windstoten tot ca. 65 km/uur. De maximumtemperatuur ligt rond 31°C, de minimumtemperatuur rond 26°C. De wind komt uit een oostelijke richting en is overwegend matig, rond windkracht 4.

In het weekend kan er ook stevige wind gaan komen die zich gaat opbouwen richting zondag. De wind zal op de laatste dag van het weekend zeer krachtig zijn.